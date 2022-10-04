В трех школах Приморья появятся занятия по каратэ-киокусинкай

В крае запустили проект «Киокусинкай в школу». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В этом учебном году в Приморье стартует проект «Киокусинкай в школу», в рамках которого юным жителям края начнут преподавать боевые искусства. Вопросы приобретения оборудования, форм для занятий и многое другое министр образования Эльвира Шамонова обсудила на встрече с трехкратным чемпионом мира по контактному карате-киокусинкай Хаидом Мантаевым, председателем Ассоциации киокусинкай Приморского края, серебряным призером чемпионата мира в Токио Дмитрием Щербаковым и президентом Академии киокусинкай Приморского края Евгением Савиным.

По словам Эльвиры Шамоновой, на первых этапах занятия введут в школе №11 в Артеме, в школе №12 имени Сметанкина в Находке и в школе №16 во Владивостоке. В будущем изучать каратэ-киокусинкай смогут учащиеся и в других учреждениях края.

Как поделился полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев, по задаче Владимира Путина в регулярные занятия спортом необходимо вовлечь больше половины населения страны. Боевые искусства доступны для людей разных возрастов, помогают не только укрепить тело, но и делают человека целеустремленным, активным и уверенным в себе.

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