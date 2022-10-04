Турникеты и системы видеонаблюдения появились в школах Приморья

Заходить в школу дети будут по специальным карточкам. Фото: ООО "Цифровое Приморье"

В рамках проекта «Цифровое Приморье» в школах Владивостока, Уссурийска, Находки и Артема установили турникеты и камеры видеонаблюдения. Система помогает контролировать режим входа. Теперь дети и учителя смогут попасть в здание только по специальной именной карточке.

Дополнительные меры безопасности уже появились в 156 образовательных учреждениях. Ими стали все школы городов-участников концессионного соглашения. Подобные меры смогут не только не предотвращать появление посторонних, но и отслеживать вход и выход детей из здания. Раздавали карточки ученикам и сотрудникам абсолютно бесплатно. Стоит отметить, что по специальной карте ребенок может также оплачивать обеды в столовой и билеты в общественном транспорте.

– Сейчас школы регистрируют в системе детей и выданные им карты. Как только регистрация проходит, школы подключают турникеты для работы. Во Владивостоке уже большое количество образовательных учреждений подключены. Я думаю, что после недавней трагедии процесс работы будет проходить интенсивнее, – рассказал Станислав Журавлев, руководитель проекта «Цифровое Приморье».

Турникеты появились в школах Приморья. Фото: ООО "Цифровое Приморье"

По данным на 28 сентября, система контроля доступа запущена в 15 школах Владивостока. В Артеме турникеты заработали в СОШ №11, в Находке – в СОШ №7 Эдельвейс, готовы к запуску еще три учреждения, в Уссурийске в лидерах СОШ № 25, готовы к работе еще три здания, пояснили журналисту издания в «Цифровом Приморье».

Сотрудники пресс-службы проекта отметили, что актуальные данные появятся ближе к концу недели.

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» сообщала, что во Владивостоке оперативно задержали «шутника», угрожавшего расстрелять школу. Ранее сотрудники обещали усилить безопасность из-за подозрительных сообщений в социальных сетях.

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