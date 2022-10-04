В Приморье больше 500 человек обратились в Общероссийский народный фонд по вопросам мобилизации

В пресс-службе ведомства рассказали, как ОНФ помогает людям.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
После объявления частичной мобилизации в стране часть жителей Приморья столкнулись с некоторыми проблемами. Разобраться в вопросах им помогают специалисты Общероссийского народного фронта.
Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» в пресс-службе ОНФ, в региональное отделение поступило больше 500 обращения от приморцев. Основные вопросы, с которыми помогает разбираться организация, связаны с возрастом призывников, отсутствием у них боевого опыта или медкомиссии.
Также люди обращаются в ОНФ в том случае, если они получили повестку, хотя не могут служить по состоянию здоровья. Как рассказали редакции в пресс-службе ведомства, среди призывников оказался мужчина с сахарным диабетом 1 типа. Как уверяет сам мужчина, он пришел в военкомат со справкой, ему пообещали, что в ближайшее время пройдет медкомиссия для подтверждения диагноза, но ожидать заключения он должен был в казарме.
Обеспокоенные родственники мужчина начали отбивать пороги, так как больного уже приписали к части. На четвертый день после обращения в ОНФ приморца все-таки положили в госпиталь.
Напомним, что в Приморье создали специальную комиссию, жители края могут обратиться к специалистам и рассказать о нарушениях в процессе частичной мобилизации.
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