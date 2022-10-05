О нарушениях в проведении частичной мобилизации можно сообщить на линию 122. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кредитные каникулы позволят жителям Приморского края, попавшим под частичную мобилизацию, временно не выплачивать кредиты, ипотеки и микрозаймы. Их семьи также смогут воспользоваться льготой. Для этого надо обратиться к кредитору и предоставить документы, подтверждающие участие в СВО. Их, в свою очередь, можно получить в подразделениях Минобороны РФ. Об этом сообщили на портале Объясняем.РФ.

Каникулы будут длиться во время службы и еще 30 дней после нее. Этот срок может быть увеличен, если мобилизованный лечится в стационаре от травм, полученных в ходе СВО.

Все штрафы или пени, полученные из-за просрочки платежей, заморозят. Но после каникул их придется заплатить: списание долгов в Госдуме еще не одобрили. При этом контрактникам, военнослужащим национальной гвардии, сотрудникам воинских формирований МЧС, военной прокуратуры и других органов, а также добровольцам не придется платить неустойку, начисленную с 24 февраля 2022 года до вступления в силу закона о кредитных каникулах.

В случае гибели мобилизованного или получения им инвалидности 1-й группы, кредиты и займы его семьи будут списаны. Это также распространяется на участников спецоперации, оказавшихся в зоне боевых действий с 24 февраля 2022 года.

Напомним, что ранее приморцам отвечали на другие актуальные вопросы по частичной мобилизации. «Комсомольская правда - Владивосток» писала про то, что военнослужащие не лишатся работы, а родители-одиночки не отправятся на фронт. Более того, призванным порекомендовали сдать личное оружие на хранение.

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