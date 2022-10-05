Осторожно, может зайти и к вам: в Приморье ищут профессионального вора-домушника

Подозреваемый. Фото: пресс-служба УМВД по Приморскому краю

В Ленинском и Первомайском районах Владивостока серийный вор-домушник обчистил несколько квартир. Вынес все: и деньги, и личные вещи, представляющие хоть какую-то ценность на рынке. Полицейские уже ищут его – подозреваемый попался на камеру общественного наблюдения. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Приморскому краю.

Подобрать ключ для любого замка в современных реалиях несложно. Этим и воспользовался преступник, взламывающий двери. Он проникал в квартиры и обчищал их. Только на деньгах не останавливался, выносил и личные вещи жертв, чьи дома не смогли защитить замки. Одна из камер видеонаблюдения, установленная в районе, где и происходили кражи, запечатлела лицо мужчины, проникающего в чужие дома. Пока неизвестно, сколько всего наворовал подозреваемый. Это предстоит установить органам правопорядка.

Теперь полиция просит всех, кто узнает преступника и сможет сказать, где тот находится, обратиться по телефонам: 89841599275, 89143387451, 89143436949, 89147116676. Звонки анонимные.

Напомним, что недавно в Находке задержали трех воров-домушников. «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что они пробрались через окно и вынесли вещей на 150 тысяч рублей. А самое неординарная кража 2022 года произошла в Приморье летом – преступники обчистили банк на 12 миллионов рублей. Фигуранты до сих пор не найдены.

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