Полиция Приморья задержала серийных воров-домушников, двое из них уже были судимы

Мужчин подозревают еще в трех кражах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Находки обратилась 36-летняя местная жительница и рассказала, что из ее дома похитили вещи, общая сумма которых превышает 150 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД Приморья.

Как поделились представители ведомства, произошло все в частном доме на улице Попова. Открыв пластиковое окно, неизвестные пробрались внутрь и похитили ноутбук, осушитель воздуха, парфюм, телевизор, фотокамеру и шуруповерт.

Полиции удалось узнать, кто проник в дом женщины. Оказалось, это сделали местные жители 41, 42 и 45 лет.

В пресс-службе ведомства добавили, что мужчин подозревают еще в трех кражах, а двое из них уже были судимы за подобные преступления.

– В ходе обыска в гараже у одного из подозреваемых оперативники обнаружили не только похищенное имущество заявительницы, но и вещи, происхождение которых задержанные не смогли объяснить.

Украденное имущество вернули владелице.

Следователи отдела полиции завели уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновение в жилище). Теперь нарушителям грозит до шести лет лишения свободы, сейчас они находятся под стражей.

Специалисты продолжают расследовать дело.

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