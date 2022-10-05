Еще одна крупная приморская фирма объявила о поддержке мобилизованных

Иллюстрация из архива. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Приморские предприятия помогают работникам, призванным в рамках частичной мобилизации, адаптироваться к новым реалиям. Очередной компанией, которая вводит меры поддержки в виде снаряжения и денег, стала Slavda Group, сообщили в пресс-службе организации:

– На заводах группы компаний для мобилизованных работников предусмотрены дополнительные меры поддержки при комплектовании снаряжения и уже выделено более полумиллиона рублей на дополнительные адресные выплаты для их семей на покупку и компенсацию уже приобретенного.

Деньги положены на адресные выплаты, а также на возмещение купленного снаряжения и необходимых товаров. Специальная служба будет и дальше мониторить, какие виды помощи нужны сотрудникам в первую очередь. Меры поддержки будут уточняться.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что руководители сразу нескольких компаний Артемовского ГО будут помогать резервистам и запасникам, получившим повестки, деньгами и специальными наборами. В регионе также открыты центры поддержки для семей мобилизованных.

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