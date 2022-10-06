Из-за столкновения автомобилей на трассе в Приморье скончался водитель

Приморцы поделились кадрами аварии в социальных сетях. Фото: принтскрин видео.

Смертельная авария произошла на трассе в Приморье днем 6 октября. На трассе столкнулись два автомобиля, один из них вылетел в кювет.

О ДТП рассказали очевидцы в социальных сетях. По словам приморцев, Toyota Mark ll и УАЗ Патриот ехали со стороны Артема, столкнулись они в районе поворота на Штыковские пруды. Седан начал поворачивать налево, в это же время УАЗ выехал на встречную полосу, чтобы обойти машину слева.

Автомобили столкнулись, внедорожник отбросило с дороги в кювет. По словам приморцев, его хозяин погиб. Пассажир УАЗ рассказал, что водителю стало плохо.

Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» связался с пресс-службой ГИБДД, редакции ответили, что пока нет информации, комментарии предоставят позже.

Напомним, что серьезное ДТП во Владивостоке сковало движение на оживленной дороге. Произошло все в районе остановки общественного транспорта «ДСК».

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