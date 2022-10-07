Жительница Приморья столкнулась с медведем на туристической тропе

В это время года медведи готовятся к спячке. Фото: Татьяна АРОНОВА

Жительница Приморья в соцсетях рассказала о неожиданном рандеву с медведем на туристической тропе. Все произошло на дорожке у Смольных водопадов (Шкотовский район). Бурый хищник, утверждает женщина, не боялся ни шума, ни запаха людей, сообщила она в Telegram-каналах. По предварительным данным, речь о гималайском медведе. Никто во время встречи не пострадал, хищник отступил.

Смольные водопады названы так в честь одноименного ключа, речки на склоне Ливадийского хребта в районе Анисимовки. Там же расположен один из самых больших водопадов – Медвежий – с символическим названием. Отметим, в это время хищники, вероятно, набирают жир перед зимней спячкой.

Связаться со специалистами «КП» пока не удалось. Однако напомним, что туристам стоит быть осторожнее, громко разговаривать, брать с собой пиротехнический сигнальный огонь в любые места, близкие к лесным массивам. Это следует из рекомендаций охотинспекторов.

В сентябре уже произошло нападение медведя на мужчину. Подробности – в отдельном материале «Комсомольской правды – Владивосток».

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