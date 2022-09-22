В Приморье медведь напал на мужчину, который отправился в лес за шишками

Специалистам предстоит выяснить, почему медведь напал на человека. Фото: Татьяна АРОНОВА

В Приморском крае на человека напал медведь, об этом корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» рассказали в Единой дежурной диспетчерской службе Анучинского муниципального округа. Мужчина отправился в лес за шишками, когда столкнулся с диким зверем.

– Он живой, в селе Муравейка его уже ждут медики, чтобы оказать помощь. Как только человеку станет лучше, он расскажет о том, что случилось специалистам «Охотнадзора». Им уже будет виднее, что же делать с медведем, – сообщили на том конце трубки.

О том, кто именно вызвал подмогу пострадавшему в ЕДДС уточнить не смогли, так как не знают всех подробностей произошедшего. Известно лишь, что сам он передвигаться не мог, потому то человеку и потребовалась помощь. Предположительно, мужчина получил тяжелые раны, но насколько – все еще неизвестно.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о несчастным случае, который произошел в августе этого года на Камчатке. Житель Елизовского района отправился порыбачить на лодке по реке Патрунка. Мужчина перестал выходить на связь, а через четыре дня его тело с множеством рваных ран нашли на берегу. Рядом с ним нашли его рыбацкую лодку, на которой были следы повреждений. Эксперты предполагают, что рыбак столкнулся с медведем.

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