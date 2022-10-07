В Приморье на трассе А-370 «Уссури» изменят схему движения из-за ремонта на путепроводе

Работы начнутся 15 октября. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Приморье ограничат движение на участке федеральной трассы А-370 «Уссури». Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ ДСД «Дальний Восток».

Как поделились представители ведомства, схему движения автомобилей изменят с 15 октября. На трассе Хабаровск-Владивосток с 687 по 703 километр пройдут работы по демонтажу и строительству путепровода. Из-за этого машины смогут ездить не по двум полосам, как раньше, а по одной.

Сейчас на этом участке трассы устанавливают временные дорожные знаки.

Напомним, что на многострадальной дороге Раздольное-Хасан в конце сентября начался ремонт. Для восстановления полотна долго не могли найти подрядчика, а прошлую компанию внесли в реестр недобросовестных. 22 сентября ООО «Магистраль» начало реконструкцию с 12 по 15 километры, специалисты заменили грунт. Полностью эту трассу хотят обновить до конца ноября 2022 года.

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