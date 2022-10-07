Дым валит из окон: огонь разгорелся в многоэтажном доме во Владивостоке

Кадрами приморцы поделились в социальных сетях.
Фото: принтскрин видео.
Днем, 7 октября, в одной из квартир многоэтажного дома во Владивостоке произошел пожар.
Как рассказали очевидцы, произошло все на улице Адмирала Кузнецова, 88. Судя по видео, дым валит с квартиры на последнем этаже. Возможно, кадрами поделились жильцы дома или прохожие.
В пресс-службе МЧС подтвердили, что горела квартира на последнем, десятом этаже. Через шесть минут после сообщения о возгорания специалисты приехали к зданию. Огонь уничтожил около 12 квадратных метров квартиры, никто не погиб и не пострадал. Пламя тушили 18 человек с помощью пяти машин.
Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о пожаре на улице Арсеньева. Ликвидировали его 13 человек. В селе Николаевка Михайловского района загорелся частный дом, огонь уничтожил 80 квадратных метров здания.
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