Дым валит из окон: огонь разгорелся в многоэтажном доме во Владивостоке

Кадрами приморцы поделились в социальных сетях. Фото: принтскрин видео.

Днем, 7 октября, в одной из квартир многоэтажного дома во Владивостоке произошел пожар.

Как рассказали очевидцы, произошло все на улице Адмирала Кузнецова, 88. Судя по видео, дым валит с квартиры на последнем этаже. Возможно, кадрами поделились жильцы дома или прохожие.

В пресс-службе МЧС подтвердили, что горела квартира на последнем, десятом этаже. Через шесть минут после сообщения о возгорания специалисты приехали к зданию. Огонь уничтожил около 12 квадратных метров квартиры, никто не погиб и не пострадал. Пламя тушили 18 человек с помощью пяти машин.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о пожаре на улице Арсеньева. Ликвидировали его 13 человек. В селе Николаевка Михайловского района загорелся частный дом, огонь уничтожил 80 квадратных метров здания.

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