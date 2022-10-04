В Приморье по неизвестной причине вспыхнул дом, сгорело 80 «квадратов»

Пожар произошел в Михайловском районе. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Мощный пожар разгорелся минувшим вечером в приморском селе. Причина возгорания пока неизвестна. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС края.

Вечером 3 октября спасателям поступил тревожный звонок: в селе Николаевка Михайловского района загорелся частный дом. Когда приехали пожарные, огонь полностью охватил здание.

Пламя уничтожило около 80 квадратных метров дома, причину пожара выясняют эксперты. Из-за огня никто не погиб и не пострадал, а тушили его пять человек с помощью двух машин.

Напомним, что в минувшие выходные горящий автомобиль стал причиной пробки на острове Русский. Машина вспыхнула примерно в 23:00, а причиной пожара стала авария. Правая полоса дороги, которая ведет в город, оказалась заблокирована.

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