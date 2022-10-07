Приморский «Адмирал» впервые за 8 лет победил «Локомотив» дома

«Адмирал» победил «Локомотив» на домашнем матче. Фото: ХК «Адмирал»

Домашняя игра «Адмирала» и «Локомотива» состоялась 6 октября на стадионе «Фетисов Арена». Матч прошел в рамках Континентальной хоккейной лиги и закончился со счетом 3:2 по буллитам. Приморские хоккеисты впервые за восемь лет победили спортсменов из Ярославля на своем льду.

Приморская команда впервые за восемь лет одержала победу над «Локомотивом» дома. Фото: ХК «Адмирал»

Первыми отличилась команда гостей. «Распечатал» ворота хозяев Максим Березкин с передачи Дениса Алексеева. Отыграться «морякам» удалось уже во втором периоде: сравнял счет Артём Гареев. После «Адмирал» вырвался вперед: на 37 минуте матча Либор Шулак пронзил шайбой ворота «железнодорожников». Помогали хоккеисту Колби Уильямс и Данил Файзуллин. Второй период закончился счетом 2:1 в пользу «Адмирала».

В начале третьего периода забил гол в наши ворота Александр Елесин. Его ассистентами были Денис Алексеев и Георгий Иванов. Команды сравнялись, а фанаты были на взводе. До конца основного времени хоккеисты так и не смогли забить, поэтому матч перешел в серию буллитов. Мастерски проявил себя голкипер хозяев Никита Серебряков. Он жестко держал оборону и отразил все удары гостей. Решающий гол «Адмиралу» принесли Николай Чебыкин и Николай Елисеев. Закончилась игра со счетом 3:2. Таким образом, приморские хоккеисты гордо взяли реванш над «железнодорожниками».

Игра состоялась на стадионе «Фетисов Арена». Фото: ХК «Адмирал»

– Честно скажу – мы довольны. Сильную, организованную команду обыграли. Ребята очень старались выполнять, жертвовали собой во многих моментах. С таким соперником только так победы и добываются. Да, были ошибки, и мы видим их, но желание ребят перевесило эти ошибки. И в меньшинстве выстояли в третьем периоде. ловили на себя шайбы, много блокировали. Мы эту победу заработали, заслужили. Болельщиков сегодня порадовали наконец-то. Давно мы их не радовали. Всех с победой, – сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что «Адмирал» уступил «Локомотиву» в Ярославле.

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