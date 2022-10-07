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Владивосток7 октября 2022 7:29

Приморский «Адмирал» впервые за 8 лет победил «Локомотив» дома

Реванш удался, матч закончился со счетом 3:2
Юлия ШЕСТЕРНИНА
«Адмирал» победил «Локомотив» на домашнем матче.

«Адмирал» победил «Локомотив» на домашнем матче.

Фото: ХК «Адмирал»

Домашняя игра «Адмирала» и «Локомотива» состоялась 6 октября на стадионе «Фетисов Арена». Матч прошел в рамках Континентальной хоккейной лиги и закончился со счетом 3:2 по буллитам. Приморские хоккеисты впервые за восемь лет победили спортсменов из Ярославля на своем льду.

Приморская команда впервые за восемь лет одержала победу над «Локомотивом» дома.

Приморская команда впервые за восемь лет одержала победу над «Локомотивом» дома.

Фото: ХК «Адмирал»

Первыми отличилась команда гостей. «Распечатал» ворота хозяев Максим Березкин с передачи Дениса Алексеева. Отыграться «морякам» удалось уже во втором периоде: сравнял счет Артём Гареев. После «Адмирал» вырвался вперед: на 37 минуте матча Либор Шулак пронзил шайбой ворота «железнодорожников». Помогали хоккеисту Колби Уильямс и Данил Файзуллин. Второй период закончился счетом 2:1 в пользу «Адмирала».

В начале третьего периода забил гол в наши ворота Александр Елесин. Его ассистентами были Денис Алексеев и Георгий Иванов. Команды сравнялись, а фанаты были на взводе. До конца основного времени хоккеисты так и не смогли забить, поэтому матч перешел в серию буллитов. Мастерски проявил себя голкипер хозяев Никита Серебряков. Он жестко держал оборону и отразил все удары гостей. Решающий гол «Адмиралу» принесли Николай Чебыкин и Николай Елисеев. Закончилась игра со счетом 3:2. Таким образом, приморские хоккеисты гордо взяли реванш над «железнодорожниками».

Игра состоялась на стадионе «Фетисов Арена».

Игра состоялась на стадионе «Фетисов Арена».

Фото: ХК «Адмирал»

– Честно скажу – мы довольны. Сильную, организованную команду обыграли. Ребята очень старались выполнять, жертвовали собой во многих моментах. С таким соперником только так победы и добываются. Да, были ошибки, и мы видим их, но желание ребят перевесило эти ошибки. И в меньшинстве выстояли в третьем периоде. ловили на себя шайбы, много блокировали. Мы эту победу заработали, заслужили. Болельщиков сегодня порадовали наконец-то. Давно мы их не радовали. Всех с победой, – сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что «Адмирал» уступил «Локомотиву» в Ярославле.

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