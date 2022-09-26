Игроки «Адмирала» во время матча в Ярославле. Фото: ХК «Адмирал»

Приморский хоккейный клуб «Адмирал» проиграл в матче с ярославским «Локомотивом» со счетом 1:2. Две команды сразились на льду в Континентальной хоккейной лиге 24 сентября. На счету у владивостокцев уже третье поражение подряд.

Более пяти тысяч зрителей наблюдали в Ярославле за тяжелым противостоянием «Адмирала» и «Локомотива». Несмотря на все усилия «моряков», матч закончился не в их пользу. С первых минут игры ярославская команда атаковала приморцев. Шайба чуть не пронзила ворота Никиты Серебрякова, но угодила в перекладину и отскочила назад. Спор болельщиков рассеяли арбитры. Они вынесли решение, что гола не было.

Первая шайба все же была за ярославскими хоккеистами. Забросил ее в ворота «Адмирала» Георгий Иванов за три минуты до конца второго периода. В этом ему помогли Денис Алексеев и Степан Никулин. Ответили «моряки» оперативно, за 12 секунд до конца периода сравнял шансы на победу Михал Криштоф. Счет 1:1, а напряжение на арене только нарастало.

Напряженный момент в игре. Приморские хоккеисты не сдаются. Фото: ХК «Адмирал»

В конце матча шайба залетела в ворота «гостей». Особо выделился нападающий ярославцев Степан Никулин с передач Дениса Алексеева и Рушана Рафикова. Несмотря на все попытки приморской команды забить в последнем периоде, итоговый счет матча 2:1 в пользу «Локомотива».

Главный тренер ХК «Адмирал» Леонид Тамбиев прокомментировал игру:

– В целом, равный матч. Соперник был острее в атаке, голевых моментов у него было побольше. Цена ошибки — игрок не доработал во второй шайбе, отыграться не смогли против системного оппонента. По самоотдаче, по работе, по игре вопросов нет — ребята старались, выполняли указания.

Никита Серебряков защищает ворота «Адмирала». Фото: ХК «Адмирал»

Следующий матч «Адмирала» пройдет 26 сентября в 19:00 по московскому времени. Приморская команда сразится на льду в Череповце с «Северсталью».

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» писала, как «Металлург» всухую обыграл приморский «Адмирал», взяв четвертую подряд победу, однако дать реванш «магнитке» не удалось. «Адмирал» вновь уступил уральской команде на домашнем матче во Владивостоке. К слову, ранее приморская команда одолела китайский «Куньлунь», даже не обошлось без драк.

ПО ТЕМЕ:

«Металлург» всухую обыграл приморский «Адмирал», взяв четвертую подряд победу

Возможность дать реванш «магнитке» у моряков появится 21 сентября (подробнее)

«Адмирал» вновь уступил «Металлургу» на домашнем матче во Владивостоке

Счет 3:1 в пользу уральской команды (подробнее)

Хоккеисты «Адмирала» наваляли «Куньлуню» по всем фронтам

«Адмирал» обыграл китайский «Куньлунь» во Владивостоке со счетом 3:1 (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.