Всегда страшно там выезжать: на клумбу в дальневосточной столице вылетел автомобиль

Фото: t.me/dpskontrol_125rus.

Довольно серьезное ДТП произошло к обеду воскресенья, 9 октября, во Владивостоке. Фото с места аварии уже облетели социальные сети. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все случилось в районе проспекта 100-летия Владивостока, 127. В центре внимания оказался знаменитый своим постоянно загруженным трафиком разворот на Второй речке. Детали ДТП, которые стали известны от аварийного комиссара «Автогарант», весьма интересны. Подробности пока уточняются, но уже сейчас известно, что итогом аварии стал покореженные легковой автомобиль.

По предварительной информации, водитель Toyota Camry не выдержал дистанцию и совершил столкновение с другим участником движения на Toyota Corolla Axio. Удар был мощный: пострадавший авто вылетел на цветочную клумбу. И все бы ничего, но по каким-то причинам водитель «Камри» уехал на Русскую, откуда вызвал спецтехнику и эвакуировал авто.

Аварийный комиссар, прибывший на место аварии, связался с водителем эвакуатора, через которого удалось выйти на водителя-виновника. В этот же момент к поиску скрывшегося с места ДТП рулевого приступила и полиция. Найти бы его не составило труда: при столкновении с «Аксио» госномер Toyota Camry отвалился от кузова машины.

- В данный момент водитель Toyota Camry возвращается на место происшествия, - написали аварийные комиссары в своем Telegram-канале.

О пострадавших информация отсутствует. Все обстоятельства случившегося теперь предстоит выяснять полиции. В социальных сетях отмечают, что подобные ДТП здесь случаются не впервой.

- Всегда страшно там выезжать, - пишут пользователи соцсетей.

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