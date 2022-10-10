Утиные истории: во Владивостоке благоустроили парк, где обитают краснокнижные птицы

Полюбоваться на прекрасных пернатых теперь можно в обновленном парке. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Протока Соленая, расположенная возле школы №44 на Океанской во Владивостоке, преобразилась. Стараниями инициативной группы территориального общественного самоуправления (ТОС) «Спутник Владивостока» здесь появилась благоустроенная зона для отдыха. Некогда заброшенная территория, утопающая в мусоре, превратилась в парк с видом на озеро и, конечно, на уток-мандаринок, которые стали символом этого места. Краснокнижные красавицы прилетают сюда много лет. Кроме них заводь облюбовали кряквы, лысухи, камышницы и другие птицы.

Одно из любимых мест отдыха горожан сделали лучше. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Инициативные местные жители благодаря президентскому гранту начали приводить территорию в порядок в 2020 году. Активисты починили качели, покрасили деревянные фигуры, высадили цветы, установили кормушки. Следующий проект «Утиная заводь. Продолжение» получил грантовую поддержку от правительства Приморья, на дальнейшие работы из бюджета выделили миллион рублей.

– Наш новый проект – это логическое продолжение предыдущего, когда мы привели в порядок прогулочную зону. Видовая площадка – главная фишка нашего проекта. С нее можно будет любоваться на уток-мандаринок , – поделилась представитель ТОС «Спутник Владивостока» Елена Холявко.

Представитель ТОС рассказала подробнее о проекте. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Благодаря второму этапу работ по периметру протоки появились лавочки и качели, небольшой сад камней, освещение, деревянные фигуры уточек и новые кормушки для птиц. Излюбленная многими территория теперь готова полноценно встречать гостей. Особенно учитывая, что сюда приезжают целые экскурсионные группы, да и фотографы, желающие запечатлеть краснокникнижных птиц, отнюдь не редкость.

Небольшой парк камней и декоративные фигурки отлично вписались. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Обновленный парк торжественно открыли в присутствии главы города Константина Шестакова и Председателя советов почетных граждан Владивостока и Приморья Светланы Морозовой.

– Грантовая поддержка ТОСов – очень удачная форма содружества между инициативными жителями и властью, которая позволяет сделать город лучше и комфортнее. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко уже сообщил, что в следующем году на поддержку ТОСов будет выделено больше средств, а это значит, что и таких благоустроенных территорий станет значительно больше, – отметил мэр.

Константин Шестаков и Светлана Морозова посетили обновленный парк. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

В свою очередь Светлана Морозова тоже поблагодарила главу края за возможность реализации проектов горожан при поддержке государства.

Детворе тоже есть чем заняться. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», в этом году финансирование на воплощение идей по благоустройству получили 34 ТОСа. Среди них такие интересные проекты, как театрально-музыкальный сквер, скейт-зоны, места для выгула и тренировки собак, которых явно не хватает в городе и многое другое. Важно отметить, что все заявки проходят конкурсные отбор.

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