Компании-перевозчики активно закупаются новым общественным транспортом для Владивостока

В планах – доставить в дальневосточную столицу до конца года еще 44 машины. Фото: Администрация Владивостока

Общественный транспорт во Владивостоке активно обновляют. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. В этом году коммерческие компании закупили 26 новых автобусов, которые уже перевозят пассажиров. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В планах – доставить в дальневосточную столицу до конца года еще 44 машины. К лету 2023 года во Владивосток прибудут дополнительные автобусы. Одно из условий, прописанное в контракте, который заключили с администрацией в сентябре текущего года, - возраст машин не должен превышать десяти лет.

В этом году компания «РосТранс» выпустила на линию по маршруту №60 три автобуса большого класса китайского производства Zhong Tong. К декабрю ожидается поставка во Владивосток еще пяти таких же, а также пяти машин среднего класса увеличенной вместимости. Все автобусы 2022 года выпуска.

Китайские большого класса Zhong Tong. Фото: Администрация Владивостока

«ДВ ТранСети» тоже закупила 15 автобусов большого класса Zhong Tong. Сейчас они работают на маршрутах № 1 и 54а. Еще столько же планируется ввести до конца 2022 года.

Два больших автобуса Zhong Tong приобрел «Раннер», еще один – на подходе. Обновление в парке ООО «Каслар» - два свежих «ПАЗ Вектор Некст» и четыре современные «Газели Сити», все уже на маршрутах. Еще 28 больших автобусов Zhong Tong, приобретенных «Касларом», сейчас в пути. В ближайших планах закупки – 10 единиц машин среднего класса увеличенной вместимости.

Компания «Самокат» также приобрела пять автобусов Zhong Tong, плановая поставка - в октябре.

Стоит отметить, что автобусный парк Владивостока также активно обновлялся и в 2021 году. Коммерческие предприятия города приобрели порядка 150 машин. В 2019 году муниципальный парк пополнился на 100 автобусов и два электробуса. Еще 53 машины тогда купили коммерческие компании.

- Обновление парка – важное условие улучшения качества транспортного обслуживания жителей Владивостока и в целом комфорта в городе. В последние годы компании закупили большое количество автобусов средней и малой вместимости, сейчас делаем акцент на новых автобусах большой вместимости. В этом году администрация Владивостока впервые заключила трехлетние контракты с компаниями-перевозчиками, в которых одно из условий – наличие автобусов не старше 10 лет. Поэтому предприятия активно и добросовестно обновляют свой парк. В последующие годы такая работа продолжится, - отметил заместитель главы администрации города Максим Акульшин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Во Владивостоке появятся отдельные полосы для общественного транспорта

Уже с конца октября жители Владивостока будут добираться до дома с комфортом (Подробнее...)

Новые автобусы выйдут на два маршрута во Владивостоке

Перевозчик закупил современный китайский транспорт (Подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.