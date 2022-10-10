Дворец спорта «Юность» во Владивостоке планируют отремонтировать за 40 дней

Работы ведет компания ООО «Строй-Сити». Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке прошла встреча сотрудников городского управления образования с представителями ООО «Строй-Сити», которое отремонтирует потолок во Дворце спорта «Юность». Сейчас стороны подписывают договор, после чего начнутся работы. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Владивостока.

В течение 40 дней специалистам необходимо отремонтировать потолок, металлоконструкции и заменить освещение. По словам представителя компании Елены Булмурдвиновой, у «Строй-Сити» есть опыт работы с объектами бюджетных учреждений.

– До этого мы проводили ремонт в Детском центре «Океан», ремонтировали спортивные сооружения и проводили капитальный ремонт в школе города Большой Камень.

Начальник управления по работе с муниципальными учреждениями образования Максим Кильчевский отметил, что «Юность» – социально-важный для школьников Владивостока объект, поэтому работы необходимо выполнить в срок. Управление образования вместе с руководством Дворца спорта проконтролирует каждый этап ремонта. Родители также могут наблюдать за процессом.

– Мы заинтересованы в том, чтобы занятия здесь возобновились как можно скорее, – добавил Максим Кильчевский.

Когда здание «Юности» ремонтировали к Международным играм «Дети Азии», у него протекла кровля. Ситуацию под контроль взяла администрации Владивостока. Сейчас ребята занимаются в бассейне спортивного комплекса «Олимпиец» и школы № 82.

Кстати, во Владивостоке преображаются не только здания, но и общественные места отдыха. В городе продолжается обновление парка имени Сергея Лазо. Сейчас обустраивают новые пешеходные дорожки, а в будущем здесь появится сцена для уличных кинопоказов, благоустроят пляж и построят спортивную площадку с амфитеатром для подростков.

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