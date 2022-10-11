Палаточный лагерь для мобилизованных построили лесники Приморья

Фото: ШЕВЧЕНКО Денис.

Лесники обустроили полевой лагерь для мобилизованных в Приморье. Об этом сообщили в правительстве края. Чтобы бойцы не отвлекались на решение бытовых вопросов, для них создали комфортные условия. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Работы по возведению палаточного лагеря начались с неделю назад – поручил глава Приморья Олег Кожемяко. На сегодняшний день место дислокации доведено до ума: лесники обустроили несколько десятков жилых домов. Внутри деревянные полы, мобильные печи, места для сна, электричество и освещение. Также в лагере есть и столовая, и комплекс туалетов.

Фото: ШЕВЧЕНКО Денис.

Безусловно, построить такой военный «городок» могли и сами мобилизованные, но это отвлекло бы их от основного рода занятий – боевой подготовки.

Отдельную благодарность получили участники рынка. Именно ни предоставили в безвозмездное пользование более 200 кубометров пиломатериалов и 45 кубометров дров. Муниципальные власти обеспечили 1500 квадратных метров утеплителя для оборудования спальных мест и машину угля, с электрикой помогли муниципальные унитарные предприятия Владивостока. Также в создании лагеря принимали участие около 60 сотрудников «Приморского лесничества», «Приморской авиабазы», «Дирекции по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий», ООО «Лесозаводский ЛПК», ИП Комелягин, департамента лесного хозяйства ДФО.

Фото: ШЕВЧЕНКО Денис.

– Среди руководителей предприятий, которые активно помогают в решении важнейших государственных задач, стоит отметить Максима Пустовойта, Леонида Ивлева, Евгения Комелягина, Евгения Коржа и других. Это не только большие профессионалы лесной отрасли, но и настоящие патриоты, – отметил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Константин Степанов.

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