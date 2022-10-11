Иллюстрация из архива. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Олег Кожемяко, губернатор Приморья, во время «Прямого разговора» заявил, что обучение на полигонах проходят уже 7400 мобилизованных мужчин. Выпуск с интервью позже выйдет на приморских телеканалах, сообщили в региональном правительстве.

Во время разговора губернатор добавил, что порядка 600 мобилизованных вернули домой. Основная причина этого – состояние здоровья, наличие четырех и более детей. Приморцы, как уточнили в студии, вероятно, не обновляли сведения о себе в военкомате. Мужчины не предоставляли информацию о наличии болезней, появлении детей.

Прокомментировал Олег Николаевич и действия земляков, покинувших страну. По его словам, скоро у многих эмигрантов придет осознание, что нужно вернуться.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала, почему приморцы с заболеваниями могут получить повестки. Напомним, недавно мобилизовать попытались хромого жителя Шкотовского района. Исполняющая обязанности главы муниципалитета заявили, что взяла вопрос на контроль. Для приморцев действует горячая линия 122, призванная устранять нарушения в частичной мобилизации.

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