Олег Кожемяко: Работа по укомплектованию всем необходимым приморских солдат идет постоянно

Тематическая иллюстрация. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Десятки тысяч комплектов одежды, беспилотники и другие необходимые предметы поступают в зону СВО из Приморья во время частичной мобилизации. Чем еще регион помогает во время боевых действий российским солдатам, рассказал губернатор края Олег Кожемяко в эфире телеканала «Восток24».

По словам главы, во время частичной мобилизации правительство региона анализирует, в чем нуждаются войска в зоне специальной военной операции и что им необходимо. В том числе это касается спецоборудования и снаряжения, которые нужны приморским солдатам. Олег Кожемяко подчеркнул, что край только беспилотных летательных аппаратов закупил больше 446 штук и отправлено в зону боевых действий.

– Мы видим, что приближается холодная погода, значит, устройство будет более устойчиво работать. На эти цели ушло около 350 миллионов. Нужны аккумуляторные батареи в количестве 1500, цифровые устройства, планшеты, смартфоны, по которым работают, навигаторы, генераторы к станциям (больше 101), я уже не говорю о посуде и тех наборах, которые необходимы солдатам – их отправлено 1000 комплектов: климатическое оборудование, электроприборы.

Также глава региона отметил, что в места СВО продолжается поставка электронагревателей, небольших калориферов, обогревающих помещения. В список входит и обувь (около 12 тысяч пар), 55 тысяч комплектов одежды, палатки, подавители беспилотных летательных аппаратов, прицелы, рации (больше 534 уже отправили, 200 еще готовятся к отправке).

– Эта работа по комплектованию постоянно идет. Оборудование ломается в период боевых действий: где-то из-за взрывов, или боец может упасть, постоянно требуется обновление. Сейчас готовим к зиме заказ на больше двух тысяч спальников. Уже укомплектовали 22 тысячи спальников, 10 тысяч комплектов термобелья, наколенники, налокотники, маски, балаклавы, шапки, подшлемники (все по 10 тысяч), защитные очки, тактические перчатки, сапоги резиновые утепленные. Все отправляем, вплоть до важных салфеток, которые нужны при отсутствии воды.

Олег Кожемяко добавил, что в Приморье с зоны СВО приезжают специалисты на заводы, которые помогают с выбором того или иного продовольствия, которое после отправляют на фронт. Губернатор подчеркнул, что подобная работа будет продолжаться и наращиваться.

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