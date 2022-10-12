Мобилизационный план почти полностью выполнен. Фото: Ростислав САХАЛИНОВ

Приморский губернатор Олег Кожемяко заявил, что мобилизационные мероприятия в крае могут закончиться на следующей неделе, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам чиновника, 7,4 тысячи мобилизованных приморцев уже проходят подготовку на полигонах. Еще 600 были отправлены домой, основная причина возврата – ошибочная мобилизация без учета состояния здоровья. Как правило, военнообязанные не уведомляли военкомат о появлении заболевания или об изменении состава семьи.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» подробно писала о комментарии Олега Кожемяко касательно мобилизации. По словам чиновника, многие земляки, покинувшие край, вскоре поймут, что нужно вернуться. При этом губернатор отметил, что приморцы быстро осваиваются на военных сборах.

О том, какие льготы и выплаты положены военнослужащим, участвующим в СВО – в отдельном материале «КП».

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