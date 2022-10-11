Мобилизованные приморцы быстро осваиваются на военных сборах

Олег Кожемяко всегда интересуется у бойцов, насколько они готовы. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

Боевой дух и слаженность коллектива появляется среди приморских военнослужащих, которые прибыли на обучение в рамках мобилизации, уже через неделю после начала сборов перед отправкой в зону СВО. Об этом рассказал губернатор региона Олег Кожемяко во время беседы на телеканале «Восток24».

– Уже после трех-четырех дней, и тем более через семь, выковывается боевой дух, слаженность коллектива, когда просто и стыдно признаться о своих слабостях перед товарищами, кто так же переносит эти тяготы и решения. Поэтому вырабатывается командный дух, – высказал свое мнение глава Приморья.

Олег Николаевич добавил, что всегда интересуется у бойцов, насколько они готовы. Из их ответов он сделал выводы, что настрой у них решительный.

– Когда человек чувствует оружие, слышит рядом, как работает «Утес», гранатомет, у него в руках автомат не простой, а с боевыми патронами, он сам ведет огонь, то у него просыпаются мужские чувства и дух воина.

По словам губернатора, это объединяет, и даже если в мужчинах присутствует страх, то они этого не показывают. «Может, им неудобно друг перед другом», предположил Кожемяко и привел примеры того, как бойцы «Тигра» и 155-й бригады морской пехоты (которой, кстати, в марте присвоили звание гвардейской) воют умело и грамотно, а командование всегда полагается на эти части. Никто из их за семь месяцев ведения специальной военной операции на Украине не отступил и не оставил свои позиции.

– Такой дух, приморский, от наших прадедов и дедов, которые под Москвой и Сталинградом отстаивали нашу Отчизну.

Отметим, что в начале октября добровольцы отряда «Тигр» передали приморским мобилизованным привет, пожелали удачи и заявили, что ждут их. По словам губернатора, сейчас обучение на полигонах проходят больше семи тысяч человек.

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