Король дороги на «распиле» без документов: что произошло на одной из главных трасс во Владивостоке

Скриншот из видео. Фото: t.me/dpskontrol_125rus

«Интересный маневр на Гоголя на интересной тачке» – именно так звучит название ролика, который накануне облетел социальные сети Приморья. Чем же видео так заинтересовало автомобилистов, разбирался корреспондент «Комсомольской правды-Владивосток».

Начнем с геолокации. Действие развернулось в районе улицы Гоголя во Владивостоке. Там по направлении в сторону кольца Красного Знамени двигался темного цвета автомобиль марки Toyota Fielder. В какой-то момент рулевой решил сделать «финт ушами» и развернуть машину в обратную сторону. Вот только вся проблема в том, что разворот на данном участке дороги запрещен – об этом свидетельствуют две сплошные линии разметки. Но этим водитель универсала пренебрег.

В этот момент по встречной полосе ехал другой участник движения. Видеорегистратор, установленный в салоне авто, снял на видео «интересный» маневр, а чуть позже ролик оказался в социальной сети, где его активно стали обсуждать.

Конечно, народным умельцам не составило труда распознать госномер на автомобиле и поискать в интернете информацию о нем же. Выясненные подробности оказались, можно сказать, пикантными. Одно из объявлений, имеющее непосредственное отношение к машине, гласит, что это «распил по заду, без документов».

Не исключено, что после того, как эта информация просочилась в интернет, она дойдет и до сотрудников ДПС, а нарушитель будет наказан по всей строгости закона.

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