Приморский «Адмирал» обыграл «Сибирь» со счетом 4:2

Приморские хоккеисты победили команду «Сибирь». Фото: ХК «Адмирал»

Хоккеисты «Адмирала» одержали победу над «Сибирью». Игра прошла в Новосибирске в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Закончился матч счетом 4:2 в пользу команды из Приморья.

Первый период запомнился болельщикам тяжелым противостоянием «сибиряков» и «моряков». Однако «распечатать» ворота не удалось ни одной команде. Хоккеисты открыли счет только на 31 минуте матча. Особо отличился Тревор Мерфи. Он с передач Никиты Сетдикова и Вячеслава Литовченко смог пробить оборону голкипера «Адмирала» Никиты Серебрякова. В ту же минуту сравнял шансы на победу Глеб Зырянов. Следующую шайбу, пронзившую ворота «Сибири», отправил Рудольф Червени. Помогали ему в этом Михал Криштоф и Данил Файзуллин. Приморские хоккеисты разыгрались: третью шайбу в ворота соперника отправил Антон Берлев. Ответить сибирская команда смогла только на 38 минуте благодаря Тимуру Ахиярову.

Закончился матч со счетом 4:2. Фото: ХК «Адмирал»

Весь третий период спортсмены «Адмирала» прорывались к воротам «сибирякоов». Это дало результаты. Последнюю и финальную шайбу пустил вновь Антон Берлев. Закончился матч со счетом 4:2.

Игра прошла в Новосибирске. Фото: ХК «Адмирал»

– Хорошая игра и самоотдача, ребята молодцы. 30 блокрованных бросков, все себя жертвовали. Игроки жертвуют собой, это то, что я хочу видеть в идеале. Только так можем побеждать. Команду и болельщиков с победой, – сказал главный тренер ХК «Адмирал» Леонид Тамбиев.

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что приморские хоккеисты впервые за 8 лет победили «Локомотив» дома.

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