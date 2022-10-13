На Чукотке встреча двух собутыльников закончилась уголовным делом

Подозреваемый нанес своему оппоненту множественные удары руками и ногами по голове и телу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Чукотке расследуют уголовное дело о причинении умышленного тяжкого вреда, повлекшее смерть по неосторожности. Об этом сообщили в местном следкоме. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Убийство произошло в ночь с 7 на 8 октября. Двое мужчин распивали алкоголь в квартире одного из них. В какой-то момент между ними возникла словесная перепалка. Когда аргументы закончились, в ход пошли кулаки. Один из них, 31-летний подозреваемый, нанес своему оппоненту множественные удары руками и ногами по голове и телу, от чего тот и скончался.

На следующий день тело погибшего обнаружили. Следком завел уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Предполагаемого убийцу потерпевшего парня 1985 года рождения задержали, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

В ведомстве уточнили, что проведенная судебно-медицинской экспертизой установила причину смерти пострадавшего: закрытая черепно-мозговая травма.

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