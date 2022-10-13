До конца октября во Владивостоке ограничат движение от Запорожской до Интернациональной

Стартуют работы 13 октября. Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке по заказу управления дорог в четверг, 13 октября, на Интернациональной, 57, специалисты начнут восстанавливать ливневые коллекторы. Об этом рассказали в пресс-службе администрации приморской столицы.

В мэрии предупреждают, что из-за работ до 30 октября в городе временно ограничат движение и парковку автомобилей в Первомайском районе. Под запрет попадет участок от кольца на Запорожской до Интернациональной, 52. Но проезд для жителей домов и сотрудников экстренных служб будет открыт.

Из-за ограничений жителей и гостей Владивостока просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и запланировать свой маршрут.

Схема ограничений. Фото: Администрация Владивостока

В 2022 году ливневую канализацию обновляют как в рамках комплексного рента, так и по плановому восстановлению и обустройству сетей. Такие же работы ведутся или уже закончились на 4-й Проходной, 40 лет ВЛКСМ, Адмирала Горшкова, 34, Беляевой, 2, Военном Шоссе, 34, Жигура, Карьерной, 11, Космонавтов, 25-27, Морозовой, 7, Нейбута, 30, острове Попова, проспекте Красного Знамени, 86, Снеговой, Черняховского, 3в.

Специалисты каждый день не только ремонтируют канализационные сети Владивостока, но и промывают, очищают их, восстанавливают решетки, люки на дождеприемных и смотровых колодцах. Работами занимаются бригады муниципального дорожного предприятия «Содержание городских территорий».

Кстати, во Владивостоке приводят в порядок не только ливневые сети, но и здания. В течение 40 дней компания «Строй-Сити» планирует отремонтировать Дворец спорта «Юность». Кстати, креативные жители города, чьи проекты по благоустройству победят в конкурсном отборе, получат от государства миллион рублей на реализацию своих идей.

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