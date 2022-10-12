Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Владивосток12 октября 2022 0:50

Благоустроенный город, или миллион на мечту

При поддержке государства жители Владивостока делают его лучше
Анна ОНЕГИНА
Мэр Владивостока рассказал подробнее о грантах.

Мэр Владивостока рассказал подробнее о грантах.

Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Смелые и креативные идеи приморцев получают поддержку от государства. Правда, есть нюанс, проекты по благоустройству должны быть общественно полезными, а еще пройти конкурсный отбор. На реализацию идей выделяются гранты – 1 миллион рублей. Только в этом году правительство поддержало 34 предложения от инициативных групп территориального общественного самоуправления (ТОС) во Владивостоке. Среди них театрально-музыкальный сквер, скейт-зоны, места для выгула и тренировки собак, которых явно не хватает в городе, и многое другое. Все проекты реализуются при поддержке администрации Владивостока. Расскажем немного подробнее о некоторых.

Парк с прекрасными птицами

Протока Соленая, расположенная возле школы №44 на Океанской, преобразилась благодаря правительственному гранту. Стараниями инициативной группы ТОС «Спутник Владивостока» здесь появилась благоустроенная зона для отдыха. Некогда заброшенная территория, утопающая в мусоре, превратилась в парк с видом на озеро и уток-мандаринок, которые стали символом этого места. Краснокнижные красавицы прилетают сюда много лет. Кроме них заводь облюбовали кряквы, лысухи, камышницы и другие птицы.

Посмотреть на богатую флору и фауну приезжают целые экскурсионные группы, а также фотографы. Теперь в излюбленном месте отдыха не стыдно принимать гостей. Здесь установили лавочки, качели, освещение, небольшой парк камней с декоративными фигурками уток и кормушки для птиц. Участие в открытии парка принял глава Владивостока Константин Шестаков.

– Грантовая поддержка ТОСов – очень удачная форма содружества между инициативными жителями и властью, которая позволяет сделать город лучше и комфортнее. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко уже сообщил, что в следующем году на поддержку ТОСов будет выделено больше средств, а это значит, что и таких благоустроенных территорий станет значительно больше, – отметил мэр.

Полюбоваться на краснокнижных красавиц теперь можно в обновленном парке.

Полюбоваться на краснокнижных красавиц теперь можно в обновленном парке.

Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Территория детства

Новую площадку для ребятишек сделали на Кипарисовой, 14. Специалисты разобрали изношенный инвентарь, отсыпали территорию, установили ограждения для безопасности, качели, горку и урны. Все работы – за счет государства, ведь проект (ТОС) «Кипарис» в этом году тоже оказался среди победителей.

– Территориальное общественное самоуправление является эффективной формой реализации собственных инициатив, направленных на улучшение качества жизни людей на своей территории. Администрация Владивостока включилась в работу по реализации проектов, ставших победителями краевого конкурса. Мы заинтересованы в реализации этих проектов качественно и в возможно короткие сроки, – прокомментировала заместитель главы администрации города Дарья Стегний.

Новая площадка для веселых игр на Кипарисовой. Фото предоставлено участниками ТОС.

Новая площадка для веселых игр на Кипарисовой. Фото предоставлено участниками ТОС.

Время спортивных достижений

На Иртышской, 32/4, на финишной прямой реконструкция баскетбольной площадки, которая была построена еще 20 лет назад. Подрядчики подготовили основание и заасфальтировали его, установили опоры для баскетбольных щитов. Отметим, на проект «Благоустраиваем двор, чтобы комфортно жить в нем», разработанный ТОС «Иртыш 32», также выделили около миллиона рублей. Благодаря активности местных жителей на придомовой территории есть современная тренажерная площадка и футбольное поле с качественным покрытием и ограждением.

Напомним, во многих районах Владивостока также кипят работы. Пока позволяет погода, специалисты благоустраивают скверы и парки, высаживают деревья и кустарники, ремонтируют дворы и дороги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Приморье начали подавать тепло в больницы, школы и детские сады

В крае запустили 28 котельных (подробнее)

Дворец спорта «Юность» во Владивостоке планируют отремонтировать за 40 дней

Управление образования и руководство учреждения проследят за ходом работ (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.