Благоустроенный город, или миллион на мечту

Мэр Владивостока рассказал подробнее о грантах. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Смелые и креативные идеи приморцев получают поддержку от государства. Правда, есть нюанс, проекты по благоустройству должны быть общественно полезными, а еще пройти конкурсный отбор. На реализацию идей выделяются гранты – 1 миллион рублей. Только в этом году правительство поддержало 34 предложения от инициативных групп территориального общественного самоуправления (ТОС) во Владивостоке. Среди них театрально-музыкальный сквер, скейт-зоны, места для выгула и тренировки собак, которых явно не хватает в городе, и многое другое. Все проекты реализуются при поддержке администрации Владивостока. Расскажем немного подробнее о некоторых.

Парк с прекрасными птицами

Протока Соленая, расположенная возле школы №44 на Океанской, преобразилась благодаря правительственному гранту. Стараниями инициативной группы ТОС «Спутник Владивостока» здесь появилась благоустроенная зона для отдыха. Некогда заброшенная территория, утопающая в мусоре, превратилась в парк с видом на озеро и уток-мандаринок, которые стали символом этого места. Краснокнижные красавицы прилетают сюда много лет. Кроме них заводь облюбовали кряквы, лысухи, камышницы и другие птицы.

Посмотреть на богатую флору и фауну приезжают целые экскурсионные группы, а также фотографы. Теперь в излюбленном месте отдыха не стыдно принимать гостей. Здесь установили лавочки, качели, освещение, небольшой парк камней с декоративными фигурками уток и кормушки для птиц. Участие в открытии парка принял глава Владивостока Константин Шестаков.

– Грантовая поддержка ТОСов – очень удачная форма содружества между инициативными жителями и властью, которая позволяет сделать город лучше и комфортнее. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко уже сообщил, что в следующем году на поддержку ТОСов будет выделено больше средств, а это значит, что и таких благоустроенных территорий станет значительно больше, – отметил мэр.

Полюбоваться на краснокнижных красавиц теперь можно в обновленном парке. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Территория детства

Новую площадку для ребятишек сделали на Кипарисовой, 14. Специалисты разобрали изношенный инвентарь, отсыпали территорию, установили ограждения для безопасности, качели, горку и урны. Все работы – за счет государства, ведь проект (ТОС) «Кипарис» в этом году тоже оказался среди победителей.

– Территориальное общественное самоуправление является эффективной формой реализации собственных инициатив, направленных на улучшение качества жизни людей на своей территории. Администрация Владивостока включилась в работу по реализации проектов, ставших победителями краевого конкурса. Мы заинтересованы в реализации этих проектов качественно и в возможно короткие сроки, – прокомментировала заместитель главы администрации города Дарья Стегний.

Новая площадка для веселых игр на Кипарисовой. Фото предоставлено участниками ТОС.

Время спортивных достижений

На Иртышской, 32/4, на финишной прямой реконструкция баскетбольной площадки, которая была построена еще 20 лет назад. Подрядчики подготовили основание и заасфальтировали его, установили опоры для баскетбольных щитов. Отметим, на проект «Благоустраиваем двор, чтобы комфортно жить в нем», разработанный ТОС «Иртыш 32», также выделили около миллиона рублей. Благодаря активности местных жителей на придомовой территории есть современная тренажерная площадка и футбольное поле с качественным покрытием и ограждением.

Напомним, во многих районах Владивостока также кипят работы. Пока позволяет погода, специалисты благоустраивают скверы и парки, высаживают деревья и кустарники, ремонтируют дворы и дороги.

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