В Приморье за доблесть и отвагу добровольцы отряда «Тигр» получат медали

Депутаты заксобрания приняли предложение губернатора. Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края

Губернатор Приморья Олег Кожемяко предложил вручать медали за боевые заслуги бойцам добровольческого отряда «Тигр». Депутаты Законодательного собрания края приняли законопроект на внеочередном заседании.

В закон «О наградах Приморского края» внесли поправки, согласно которым появится новая медаль «Участнику специальной военной операции. Отряд «Тигр». Бойцы смогут получить ее за отвагу и самоотверженность, воинскую доблесть во время выполнения задач СВО. Кроме этого добровольцам положено денежное поощрение в размере 57 472 рублей.

Примерный внешний вид будущих медалей. Фото: Законодательное собрание Приморского края.

– На реализацию законопроекта понадобятся бюджетные ассигнования, в том числе в 2022 году на изготовление учреждаемой награды в объеме 382 тысяч рублей. Тираж изготавливаемой нагрудной продукции – 200 единиц. Закупку планируется осуществить за счет экономии бюджетных ассигнований, сложившейся по результатам закупочных процедур ведомствами Правительства края. На осуществление единовременных выплат гражданам, представленным к награждению, потребуется более 11 миллионов рублей, – рассказала первый вице-губернатор – председатель правительства Приморья Вера Щербина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Губернатор Приморья озвучил сроки завершения мобилизации в регионе

Олег Кожемяко заявил, что жители быстро освоились на военных сборах (подробнее...)

Губернатор Приморья заявил, что обучение на полигонах проходят уже 7400 мобилизованных

В «Прямом разговоре» Кожемяко уточнил: уехавшие из страны вскоре поймут, что нужно вернуться (подробнее...)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Комсомолка» недавно вернулась из осеннего автопробега «Чем гордится Приморье». Наша команда посмотрела, как сегодня работают различные компании и производства. Читать путевые заметки…

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.