Раскрыты планы по ремонту дорог во Владивостоке в 2024 году

В 2024 году в городе начнется масштабный ремонт теплосетей, на эти цели выделили крупную сумму. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Тема теплосетей актуальна, как никогда. Во-первых, отопительный сезон близко, а во-вторых, после него снова начнутся отключения. А учитывая огромный процент изношенности труб, то логично, что на следующий год запланировали масштабную реконструкцию, на эти цели заявлена колоссальная сумма. Журналисты в эфире телеканала «Восток24» поинтересовались у главы Владивостока Константина Шестакова, нашли ли уже подрядчика?

– Мы продлили [сбор заявок] до 24 октября. Понимаем, что интерес к процедуре есть у многих, хотим получить максимальную конкретность в этом направлении. Средства большие, 1,5 миллиарда поступает к нам из Фонда национального благосостояния, три миллиона – сумма краевого и муниципального бюджетов. Предстоит огромный объем работы, и в первую очередь мы делаем акцент на те участки, где мы можем провести комплексные работы.

Первыми в списках стоят Первомайский и Фрунзенский районы. Здесь планируют капитально отремонтировать 20 километров. Особенный упор сделают на 50 лет ВЛКСМ, где живет десять тысяч потребителей тепла, а в 2021 году произошла целая череда аварий. Примерно на 40 улицах проведут значимый, но не такой масштабный ремонт.

Несмотря на огромный объем работ и немалые деньги, заложенные на эти цели (а именно 1,8 миллиарда рублей), мэр обещает, что город не будет стоять в пробках постоянно.

– Коллапса не будет – это вопрос корректной организации строительных работ. Но мы должны четко понимать, что работа по массовой перекладке сетей теплоснабжения невозможна без какого-то дискомфорта.

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