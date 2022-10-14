Королю известнейшей на Дальнем Востоке ОПГ добавили уголовных статей

Следователи завели уголовное дело еще в апреле 2022 года. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Задержание Александра Ясина и членов банды «Трифоновские» стало очередным отголоском из лихих 90-х. Долгое время подозреваемый был президентом Дальневосточной федерации Кудо и известным предпринимателем (косвенно владеет ООО «Восток-развитие» и ООО «Буше», отвечающее за рынки на Спортивной во Владивостоке). Весной бизнесмена обвинили в связях с ОПГ, затем – в убийстве. Накануне, 13 октября, стало известно, что в уголовное дело внесли новые эпизоды.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ, в 90-х, считают следователи, Ясин возглавлял вооруженную банду – речь о тех самых «Трифоновских». «Комсомольская правда – Владивосток» подробно рассказывала о том, как бизнесмена задержали силовики. Сама ОПГ занималась разбоями, заказными убийствами, нелегальным хранением оружия. Полный список «достижений» не перечислить. Уголовное дело по этим статьям завели в апреле.

Помимо этого, подозреваемый при руководстве ООО «Буше» допустил несколько подлогов. Компания не имела права использовать упрощенную систему налогообложения, не отправляла в ФНС декларации по НДС, налогу на прибыль и имущество. Общая неуплата дошла до солидных сумм – Ясин сэкономил на налогах больше 230 миллионов рублей. Также, по обновленным данным СК, предпринимателя обвиняют как минимум в двух эпизодах убийства, которые он совершил собственными руками.

К слову, заказчиком, вероятно, выступил другой известный бизнесмен. Армена Бабакохяна, наследника крупной стоматологической сети, задержали спустя неделю после Ясина. О том, как фигурант решил избавиться от «бизнес-проблем» с помощью бомбы и автоматов – в отдельном материале.

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