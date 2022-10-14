Пожар произошел днем. Фото: Иван МАКЕЕВ

Пожар разгорелся в здании на Сельской, 5а, в районе Баляева во Владивостоке. В пятницу, 14 октября, с третьего по пятый этажи административно-торгового центра «Триумф» оказались окутаны дымом. К счастью, пожар удалось ликвидировать.

Видеокадры пожара опубликовали очевидцы в социальной сети. В пресс-службе МЧС рассказали, что открытым пламенем горела часть фасада. Помещения ближе к торцу здания были задымлены. Пожарные завершили проливку. Пострадало 40 квадратных метров площади.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Но причины и ущерб от пожара еще предстоит установить специалистам. В здании расположены реабилитационный центр, магазины, офисы частных компаний.

Напомним, в конце августа во Владивостоке горела гостиница – 13 человек выбрались сами. В ту же неделю в приморском поселке из-за пожара скончались несколько жителей.

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