Прокуратура заинтересовалась пожаром в административно-торговом центре во Владивостоке

Из здания эвакуировали шесть человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Приморского края проводит проверку по факту пожара в административно-торговом центре на Сельской во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Напомним, что ЧП произошло в пятницу, 14 октября. В 14: 58 на телефон пожарно-спасательной службы поступил звонок. На другом конце провода сообщили, что горит административно-торговый центр на Сельской.

Когда пожарные прибыли к месту происшествия, горел фасад здания, а пламя уже перебрасывалось на кровлю. Спасателям пришлось эвакуировать шесть человек. Восемь единиц спецтехники и 30 человек боролись с огнем. В ведомстве уточнили, что пожар уничтожил 40 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

Инцидентом заинтересовалась местная прокуратура. там считают, что причиной могли стать нарушения при проведении подрядной организацией работ по ремонту кровли. Теперь в причинах произошедшего предстоит разбираться компетентным органам.

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