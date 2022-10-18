Олег Кожемяко на встрече с бойцами. Фото: Правительство Приморского края

Приморский край потратил на обмундирование, экипировку и оснащение личного состава из числа участников специальной военной операции более двух миллиардов рублей. Об этом во вторник, 18 октября, рассказал губернатор Олег Кожемяко во время общественных обсуждений проекта регионального бюджета на плановые 2023 и 2024-2025 годы.

Чиновник заявил, что затраты не были предусмотрены в бюджете. Речь идет об экипировке и оборудовании, которое поставляется в Вооруженные силы РФ сейчас:

– Это квадрокоптеры, тепловизоры, рации, оружие противокоптерной борьбы, это снаряжение, непосредственно обмундирование, это и спальные мешки, и теплое белье, – сказал Олег Николаевич.

Последнюю партию спецсредств губернатор лично передал бойцам-добровольцам из регионального подразделения «Тигр». В экипировку вошли квадрокоптеры и радиостанции. В правительстве края отметили, что готовят в Приморье более 200 солдат – в основном, это «тигровцы». При этом число мобилизованных в регионе уже превысило 7,4 тысячи человек.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что резервный фонд и чрезвычайный фонд правительства Приморья пополнили на 2,6 миллиарда рублей. Корректировки одобрили депутаты. Среди причин назвали последствия сокрушительного тайфуна «Хиннамнор», прошедшего в сентябре 2022 года. Ликвидация последствий оставила фонды «на нуле». Траты на экипировку законодатели во время обсуждения не затронули.

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