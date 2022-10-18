Во Владивостоке во дворе на Прапорщика Комарова появится новый асфальт

Работы проводят возле домов №31, 42. Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке продолжают приводить в порядок дворы и общественные места. Сейчас специалисты благоустраивают территорию на Прапорщика Комарова возле домов №31, 42. Здесь планируют создать новый асфальтированный проезд, сквер, детскую и спортивную площадку. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Всего в 2022 году в городе хотят отремонтировать 163 двора: 142 обновят в рамках программы «1000 дворов Дальнего Востока», 21 – по проекту «1000 дворов».

Здесь также появится новая детская площадка. Фото: Администрация Владивостока

Как поделился заместитель главы администрации Тарас Фищук, пять лет назад в приморской столице не проводились ремонты дворов, из-за чего от жителей поступали сотни жалоб. Муниципалитет советовал всем обращаться в управляющие компании, но работы по обновлению требуют не мало денег.

– Не все дома в состоянии оплатить установку детской площадки и тем более асфальтирование. Программы по ремонту дворов – это отличная возможность привести в порядок свою придомовую территорию.

За 2022 год в городе хотят привести в порядок 163 двора. Фото: Администрация Владивостока

Специалисты уверены, что две программы помогут быстрее сделать город комфортным для местных жителей и гостей. Сроки и качество работ контролируют не только общественные наблюдатели, но и сами владивостокцы.

Территории обновляют в рамках программ «1000 дворов» и «1000 дворов Дальнего Востока». Фото: Администрация Владивостока

Напомним, что в минувшие выходные в приморской столице открыли обновленный сквер на Русской, 46, а вот обустройство парка имени Сергея Лазо продолжается, по плану работы должны завершиться в конце ноября 2022 года.

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