С подачи тепла в детские сады начался отопительный сезон во Владивостоке

Детские сады Владивостока подключают к отоплению. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Детские сады Владивостока подключают к отоплению. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Отопительный сезон в дальневосточной столице стартовал с подключения детских учреждений. Во Владивостоке по заявкам заведующих и обращениям, поступившим в чат-бот, 19 детских садиков уже подключили к теплоносителю.

– Подключат все учреждения, направившие заявку. Родители также активно участвуют и направляют свои предложения по запуску тепла в чат-бот администрации города @adm_vl_bot в мессенджере «Телеграм». Каждое обращение обрабатывают, формируют заявку и направляют в ресурсоснабжающие организации, – отметили в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования.

А мы в свою очередь напоминаем, что отопительный сезон наступает в том случае, если среднесуточная температура воздуха продержится в течение пяти дней на отметке не выше +8 градусов. Первым делом к теплу подключают детские сады, школы и учреждения здравоохранения, вторым – жилые дома.

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