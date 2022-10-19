Отопление скоро поступит в жилые дома приморцев. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уже совсем скоро во всех детских садах, школах, больницах и поликлиниках Владивостока включат тепло. Часть социально значимых объектов уже подключили по заявкам заведующих. В остальные учреждения отопление начнет поступать с 24 октября. Что касается жилого фонда, то по соответствующему постановлению мэрии, в квартирах горожан станет теплее, начиная с 31 октября. На полный запуск отопления понадобится несколько дней.

Как рассказали специалисты администрации Владивостока, во время подключения объектов к отоплению коммунальные службы и диспетчерские города будут работать в круглосуточном режиме. При этом жители при обнаружении протечки или неисправности должны обращаться непосредственно в аварийно-диспетчерскую службу своей управляющей компании.

«КП-Владивосток» ранее сообщала, что в городе уже подали отопление в 19 детских садов. В крае запустили несколько десятков котельных, первыми по традиции отапливаются северные районы Приморья. Стоит напомнить, что традиционно тепло поступает в жилые дома, когда среднесуточная температура опускается ниже 8°C на протяжении трех-пяти суток. Решение о подаче отопления в зависимости от погодных условий в муниципалитетах принимают местные власти.

– Напомним, что подготовка к нынешнему отопительному сезону началась сразу после завершения предыдущего. Все учреждения образования, культуры и здравоохранения, а также жилой фонд Владивостока к отопительному периоду готовы на 100 %. На основании акта проверки Ростехнадзором городу выдан паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов, – отметили в мэрии.

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