Жители и гости города в восторге от нового арт-объекта. Фото: администрация Владивостока

Милым ларгам нашлось необычное местечко во Владивостоке. Теперь на одной из подпорных стен Некрасовского моста гостей и жителей города радует изображение с этими милыми глазастыми животными. Обитателей дальневосточного побережья нарисовал местный художник Юрий Шишков.

Ларга или же дальневосточная нерпа, это вид, который находится в близком родстве с обыкновенным тюленем, внешне они во многом похожи. Эти звери обитают в северном Тихом океане от Аляски до Японии и дальневосточного побережья России.

Художник-муралист Юрий Шишков специализируется на направлении «анималистика». Это жанр изобразительного искусства, главным мотивом и основным объектом которого являются животные. Большинство работ приморец создает именно в этом стиле, однако в творческом арсенале припасено много чего интересного. Это человеческие образы, портреты, цветы и многое другое.

– В моем портфолио уже есть рисунок ларги в Нижнем Новгороде, теперь же я изобразил этих животных и в своем родном городе. Получается своеобразная серия в разных уголках страны. Прежде всего, это милое и смешное животное, которое нравится как детям, так и взрослым. Для меня же ларги являются выражением спокойствия и умиротворенности. Вдобавок этих зверей я выбрал исходя из специфики самой стены, на которой лучше всего изображать горизонтальные визуальные образы, – отметил художник.

Также Юрий добавил, что в какой-то мере данный проект – это образовательная серия работ. Глобальная цель – создать именно такие работы, которые содержат изображения не только тигров и леопардов, но и более редких и неизвестных для обывателя видов. Ранее он уже изображал харзу (желтогрудую куницу, уссурийскую куницу) на Спортивной набережной в рамках экстрим-фестиваля.

– В дальнейшем хочу подарить городу яркие изображения на фасадах домов, так как вертикальная плоскость лучше подходит для монументальных рисунков. Также есть план нарисовать уток мандаринок и кабаргу – небольшое парнокопытное животное с выступающими клыками.

Художнику помог технический специалист, художник-ассистент Алексей Белушкин. Работа выполнена при спонсорской поддержке ООО «Тандем Авто» и директора Романа Громницкого.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала об интересных пиксельных картинках, которые «прячутся» в разных уголках города. Котята, персонаж Марио из популярной игры на приставке, цветы и многое другое встречают гости и жители Владивостока во время прогулок. О том, кто же стоит за всем этим, читайте в материале dv.kp.ru.

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