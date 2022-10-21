Он сохраняет положительный настрой. Фото: принтскрин видео.

Мобилизованный депутат городской думы Владивостока Виктор Тарабарин, который недавно получил повестку, явился в пункт сбора и отправился в одну из воинских частей Приморского края. Об этом народный избранник рассказал на видео для Telegram-канала er_primorsk.

– На выходных получил уведомление. В понедельник с утра пришел в военкомат (Ленинского района – прим. ред). Сейчас нахожусь в пункте сбора, затем поедем в воинскую часть, в которую нас определят, – рассказал Виктор Тарабарин.

По словам депутата, он сохраняет положительный настрой. При этом ранее Тарабарин служил разведчиком в 83 бригаде ВДВ в Уссурийске.

– Силы, воля и желание есть. Бояться не надо – это самое главное. Мы – мужчины. И задача наша – защищать родину, – добавил Тарабарин.

Стоит отметить, что сейчас депутату (19-го округа Владивостока) 45 лет. Он был заместителем командира разведывательного взвода и является кандидатом в мастера спорта и президентом Федерации кикбоксинга Приморского края. Депутат уточнил, что направлен в морскую пехоту 155-ой гвардейской бригады ТОФ.

Напомним, ранее Виктор Тарабарин рассказал «КП – Владивосток» о том, что будет с его депутатским мандатом. Выяснилось, что работой с избирателями займутся два помощника народного избранника. Статус депутата при этом останется закрепленным за Виктором.

ХРОНОЛОГИЯ:

45-летний депутат Думы Владивостока, отслуживший в ВДВ, получил повестку в военкомат

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