Ремонт Дворца спорта «Юность» начался во Владивостоке

Работы должны закончить в течение 40 дней. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Во Владивостоке подрядная компания «Строй-Сити» приступила к ремонту потолка во Дворце спорта «Юность» по заказу администрации города. Как рассказали в пресс-службе мэрии, чаша бассейна уже укрыта, также специалисты установили строительные леса.

В течение 40 дней подрядчику предстоит реконструировать не только потолок, но и металлические конструкции, а также заменить освещение. По словам представителя компании Елены Булмурдвиновой, до этого ООО «Строй-Сити» обновляла Детский центр «Океан», спортивные сооружения и проводила капитальный ремонт в школе Большого Камня.

Специалисты укрыли чащу бассейна. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Начальник управления по работе с муниципальными учреждениями образования Максим Кильчевский отметил, что Дворец спорта «Юность» – это социально-важный объект для школьников из Владивостока, поэтому работы необходимо выполнить в срок, установленный контрактом. Контролировать эта ремонта будут руководство учреждения и управление образования.

Во время ремонта Дворца спорта к Международным играм «Дети Азии», у здания протекла кровля, из-за чего ему понадобилось повторное обновление. Проблемой занялась администрация Владивостока. Пока ведутся работы по реконструкции, ребята занимаются в бассейне спортивного комплекса «Олимпиец» и в бассейне школы №82.

На время ремонта ребята занимаются в СК «Олимпиец» и в бассейне школы №82. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Напомним, что во Владивостоке активно приводят в порядок улицы города. Специалисты отремонтировали 22 лестницы, до конца 2022 планируется обновление еще девяти пролетов.

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