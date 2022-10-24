Глава Приморья посетил земляков в зонах СВО и передал им спецоборудование

По словам Олега Кожемяко, ребята показывают высокий боевой настрой. Фото: принтскрин видео.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко вновь встретился с земляками, которые сейчас находятся в зоне СВО. Глава края посетил 155-ю отдельную гвардейскую бригаду ТОФ, ремонтный батальон «Арсеньевский», 5 армию и добровольческий отряд «Тигр».

Как рассказал Олег Кожемяко в своем Telegram-канале, военнослужащим привезли очередную партию специального оборудования. Им передали около 90 приборов ночного видения, больше 100 радиостанций и 50 квадрокоптеров.

– Помощь будем оказывать ежемесячно, чтобы наши земляки проводили разведку, а наши части были самые боеспособные.

Мобилизованные, только что прибывшие в зоны СВО, тренируются под руководством боевых командиров. Приморцы показывают высокий боевой настрой и настоящую сплоченность.

– Передаю слова благодарности от наших ребят всем, кто сейчас поддерживает их. Это важно для них.

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