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НовостиВладивосток24 октября 2022 5:51

На центральной улице Владивостока сузили дорогу ради тротуара

Новые площади для прогулок пешеходов появятся в 2023 году
Ростислав САХАЛИНОВ
Жители заметили, что на Светланской автобусам отдали сразу две полосы. Иллюстрация из архива.

Жители заметили, что на Светланской автобусам отдали сразу две полосы. Иллюстрация из архива.

Фото: Сергей БАЛАНОВ

В центре Владивостока слегка изменилось дорожное движение – на Светланской под нужды общественного транспорта выделили сразу две полосы, а не одну, как в других районах города. Из-за этого проезжая часть для автолюбителей буквально сузилась. В центре организации дорожного движения Владивостока раскрыли, с чем это связано.

– Планируется, что на этом месте в следующем году будет тротуар, – ответили изданию «ФедералПресс» в ЦОДД.

Иными словами, пока зоны для пешехода нет, обе полосы заняты «выделенкой» для автобусов. Автобусные полосы официально запущены в городе с 24 октября, штраф за выезд на них оценили в 1500 рублей. Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» публиковала адреса, которые затронет нововведения.

Напомним, вместе с этим решением власти введут в эксплуатацию ряд платных парковок. Их стоимость уже известна.

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