На центральной улице Владивостока сузили дорогу ради тротуара

Жители заметили, что на Светланской автобусам отдали сразу две полосы. Иллюстрация из архива. Фото: Сергей БАЛАНОВ

В центре Владивостока слегка изменилось дорожное движение – на Светланской под нужды общественного транспорта выделили сразу две полосы, а не одну, как в других районах города. Из-за этого проезжая часть для автолюбителей буквально сузилась. В центре организации дорожного движения Владивостока раскрыли, с чем это связано.

– Планируется, что на этом месте в следующем году будет тротуар, – ответили изданию «ФедералПресс» в ЦОДД.

Иными словами, пока зоны для пешехода нет, обе полосы заняты «выделенкой» для автобусов. Автобусные полосы официально запущены в городе с 24 октября, штраф за выезд на них оценили в 1500 рублей. Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» публиковала адреса, которые затронет нововведения.

Напомним, вместе с этим решением власти введут в эксплуатацию ряд платных парковок. Их стоимость уже известна.

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