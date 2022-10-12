Во Владивостоке стала известна стоимость платной парковки

Цена для водителей легковых автомобилей за час составит от 35 до 100 рублей. Фото: Администрация Владивостока

В мэрии Владивостока озвучили стоимость платных парковочных пространств. Влияют на нее несколько факторов: территория и категория транспортного средства. Цена для водителей легковых автомобилей за час составит от 35 до 100 рублей. По информации на 12 октября, в городе предусмотрено более 3000 парковочных мест, но дата их запуска еще неизвестна.

В администрации города отметили, что подобные меры помогут «разгрузить» дороги и предотвратить пробки.

Работать платная парковка будет только по будням с 8 утра до 19:00. Однако если машина стояла менее 15 минут, то плата с водителя не должна взиматься. Пользоваться парковкой бесплатно жители и гости столицы смогут по ночам, праздникам и выходным. Стоит отметить, что бесплатная парковка доступна также для некоторых льготных категорий: инвалидов, участников Великой Отечественной войны, многодетных семей и так далее.

Специальные условия предусмотрены и для жильцов ближайших домов. Оплатить место собственники автомобилей могут заранее по особой цене. В таком случае, необходимо внести транспорт в реестр, что составит 3 500 рублей в год. Если же у человека несколько машин, то стоимость для второго автомобиля будет равна 35 000 рублей в год. Важной деталью является то, что для выполнения всей процедуры водителю нужна прописка в доме, который находится в зоне платного парковочного пространства.

На большей части улиц города цена за парковку составит 50 рублей за час. Самым дешевым для водителей оказалось пространство на улице Калинина –35 рублей. Менее бюджетные варианты, расположенные в центре города, они обойдутся в 75 рублей. Расположены эти парковки на улице Фонтанной, 1-ой Морской, Партизанском проспекте, Адмирала Фокина, Уборевича и Уткинской. Припарковаться на Светланской в районе музея Арсеньева или на Семеновской – 100 рублей.

За нарушение парковочного режима приморцам грозят штрафы. Следить за этим будут парконы.

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что в городе расположены 37 паркоматов, которые установила компания «Цифровое Приморье». Оборудовали синие прерывистые линии и дорожные знаки по 30 адресам.

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