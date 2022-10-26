«Комсомольская правда» во Владивостоке пообщалась с Николаем Насоновым. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

После сильных осадков спецтехника выходит на улицы приморской столицы, чтобы очистить их от сугробов. Однако иногда специалисты сталкиваются с трудностями, которые замедляют весь процесс. В эфире радио «Комсомольская правда» во Владивостоке директор муниципального предприятия «Содержание городских территорий» Николай Насонов рассказал, какие сложности возникают во время уборки снега.

По словам директора предприятия, основная проблема – это припаркованные машины, так как они замедляют оперативность. Но эта неприятность быстро решается благодаря административным территориальным управлениям, которые предупреждают людей о том, где пройдет уборка снега. Помогают также сотрудники ГИБДД, они эвакуируют мешающие автомобили. Об этой же трудности в прошлом году рассказывал и глава города Константин Шестаков.

Еще одна проблема – это большегрузы.

– После снегопадов на дорогах появляется гололед, а заезжающие в город фуры доставляют много неприятностей. Мы прорабатываем этот вопрос с мэрией и ГИБДД, заранее предупреждаем людей и ограничиваем движение для крупных габаритов, – поделился Николай Насонов.

Большегрузы осложняют очистку снега не только на дорогах в городе, но и за его пределами. В прошлом году, когда «Примавтодор» расчищал краевые дороги после циклона, на перевале в сторону Арсеньева застрял грузовик, который перекрыл путь. Специалистам пришлось бросить свою работу и выручать водителя, к спасению подключились и сотрудники МЧС.

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