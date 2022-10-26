Дождь со снегом придут в Приморье в предстоящие выходные

На погоду повлияет тыловая часть циклона. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Приморские синоптики рассказали, какая погода ждет жителей края в предстоящие выходные. По информации метеорологов портала «Примгидромет», ожидаются снежные осадки.

В ночь на субботу, 29 октября, на погоду в Приморье повлияет тыловая часть циклона. Из-за него на побережье края начнется дождь, а в центральных и восточных районах ожидается небольшой снег. Похолодает до -1…-8°C, на побережье до 0…+5°C. Утром вихрь уйдет в сторону острова Хоккайдо, поэтому осадки закончатся. Днем температура воздуха поднимется до +6…+13°C.

В воскресенье, 30 октября, из-за антициклона в Приморье ворвется небольшая облачность, но погода обещает быть спокойной. Ночью температура воздуха опустится, а днем поднимется на 1-5 градусов.

Во Владивостоке в предстоящие выходные осадки не ожидаются. 29 октября задует порывистый северо-западный ветер. Ночью и утром столбики термометров покажут +1…+3°C, после обеда воздух прогреется до +8…+11°C. 30 октября ветер стихнет, солнце озарит приморскую столицу. Ночь похолодает до -1…+2°C, а днем потеплеет до +10…+13°C.

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