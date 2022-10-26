Во Владивостоке мужчина зарезал друга из-за нежданных гостей

Подозреваемого задержали во Владивостоке. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Страшное происшествие случилось во Владивостоке в понедельник, 24 октября. В одном из жилых домов на Тухачевского неизвестный зарезал мужчину. Преступник тщательно скрывал следы и сбежал вместе с ножом. Но вот уже сутки спустя сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве, рассказали в следственном комитете России по Приморскому краю.

В ведомстве установили, что 33-летний мужчина жил в квартире своего друга. Хозяин дома решил устроить шумную вечеринку, что помешало спать его гостю. Он, в свою очередь, оказался вспыльчивым – схватил нож и нанес большое количество ударов в живот и грудь 29-летнего приятеля. После хладнокровного убийства мужчина замел следы: замыл пятна крови и украл орудие убийства. Задержать подозреваемого специалистам удалось только на следующий день после обнаружения тела.

Сейчас расследованием уголовного дела занимаются профессионалы. Судебные экспертизы уже назначены, а свидетелей допрашивают. Если вину мужчины докажут, то ему может грозить от 6 до 15 лет тюрьмы.

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что пенсионер убил своего приятеля ножом во время конфликта. Теперь он проведет шесть лет в колонии строгого режима.

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