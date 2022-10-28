Память погибшего в Украине офицера увековечили в Уссурийске

В Уссурийске открыли бюст погибшему в Украине офицеру. Фото: Администрация Уссурийска

В Уссурийске торжественно открыли мемориал бывшему выпускнику – боевому офицеру, одному из лучших летчиков России, полковнику, который, будучи участником спецоперации, погиб при исполнении воинского долга в бою под Харьковом. Подробнее – в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Память летчика почтили минутой молчания. Фото: Администрация Уссурийска

– За 79 лет существования нашего училища сложилась традиция увековечивать память тех выпускников, кто ценой своей жизни отстаивал интересы нашего государства. Девять наших выпускников удостоились самых высоких званий –Героя Советского союза и Героя России, – обратился к присутствующим начальник Уссурийского суворовского военного училища, генерал-майор Николай Глинин.

Теперь среди семи других скульптур, которые установлены в память об отважных офицерах-выпускниках училища разных лет, достойных и преданных сынов своего Отечества, на Алее Героев появился бюст, принадлежащий выпускнику 6-ой роты суворовского училища, полковнику Василию Клещенко.

Героя похоронили с воинскими почестями 12 августа 2022 года на мемориальном кладбище в Торжке. Фото: Администрация Уссурийска

Военный летчик-снайпер участвовал в боевых действиях в Таджикистане, Чеченской республике, Сирийской Арабской республике, руководил летной группой армейской авиации «Беркуты», а также бессменно участвовал в воздушной части Парада Победы в Москве.

Память летчика и всех тех, кто не вернулся с поля боя, почтили минутой молчания. К подножию бюста возложили цветы и венки.

Василий Клещенко погиб 15 апреля 2022 года. Вертолет КА-52 враги сбили переносным зенитно- ракетным комплексом ВСУ над своей территорией. Полковник пытался уйти к своим, но безуспешно: вертолет упал в серой зоне и полностью выгорел.

Героя похоронили с воинскими почестями 12 августа 2022 года на мемориальном кладбище в Торжке. Указом Президента РФ от 6 августа 2022 года Василию Клещенко посмертно присвоено звание Героя России.

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