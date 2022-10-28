Здание со столетней историей откроется во Владивостоке в конце ноября

Театр кукол находится на улице Петра Великого, 8. Фото: Дарья НАУМЕЦ

В сердце морского города есть старое здание с колоннами и барельефами. Оно хоть и маленькое на фоне моста и многоэтажек, но не теряется в их тени. Наоборот – приглашает войти! Попасть в мир софитов, бархата, чего-то возвышенного…

Это Приморский краевой театр кукол. Артисты там выступают необычные – и удивляют так, как не сможет человек. На уровне чего-то детского, тянущемуся к сказкам и яркости.

Зданию театра 101 год. Для объекта культурного наследия это солидный возраст – к нему нужно относиться бережно, как к любимому пожилому родственнику. Поэтому театр отправился на реставрацию, и меньше, чем через месяц, предстанет перед публикой обновленным.

За работами чутко следит Елена Бронникова, министр культуры и архивного дела Приморского края. Теперь у театра появится малая сцена, а большой зал с амфитеатром стал еще комфортнее. Негативных черт времени – ветоши, блеклости, трещин – как не бывало, а прекрасные следы эпохи – лепнина, кессоны и прочее – заботливо отреставрировали.

Сейчас все выглядит примерно так. Фото: Министерство культуры и архивного дела Приморского края

25 ноября театр распахнет свои кулисы, и в этот же день пройдет первый после открытия спектакль. Покажут премьеру «Любовь к трем апельсинам»: отличный повод выбраться на культурный отдых всей семьей. Кстати, почитать подробнее про сюжет постановки можно на сайте театра.

Если при слове «куклы» в вашем воображении возникают маленькие детские игрушки, то поход на спектакль с ними точно вас поразит. Там прекрасно все: и спецэффекты, и выразительная игра света... а сами куклы – как произведения искусства. Детализированные, ростовые, с которыми так и тянет сфотографироваться на память. А потом – взять билет на новое представление.

Кстати, спектакли можно будет посещать по Пушкинской карте (про Приморье «Комсомолка» писала отдельно). А сайт учреждения наполнится новыми материалами и анонсами.

ПО ТЕМЕ

На отечественные фильмы во Владивостоке теперь можно сходить по «Пушкинской карте»

Посмотреть русское кино можно в кинотеатрах «Иллюзион» и «Киномакс-Сапфир» (подробнее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Легендарная опера «Мазепа» продолжает собирать зрителей во Владивостоке

Три премьерных показа прошло на Приморской сцене Мариинского театра (подробнее)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Комсомолка» недавно вернулась из осеннего автопробега «Чем гордится Приморье». Наша команда посмотрела, как сегодня работают различные компании и производства. Читать путевые заметки…

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.