В Приморье прокуратура займется ДТП, в котором ребенок попал под колеса

Тот самый черный Toyota Land Cruiser Prado. Фото: прокуратура Приморья.

В Большом камне прокуратура контролирует ход уголовного дела о ДТП, в котором пострадал 6-летний ребенок. Об этом рассказали в пресс-службе профильного ведомства.

«Комсомольская правда – Владивосток» писала, что 28 октября 67-летний водитель Toyota Land Cruiser Prado ехал по улице Карла Маркса и не сбавил скорость перед пешеходным переходом. Из-за этого он не успел среагировать на выбежавшего прямо на дорогу ребенка. Джип сбил мальчика, из-за чего он отлетел на несколько метров и не мог встать. В настоящее время его отвезли в больницу.

На невнимательного водителя завели уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Ход и результаты расследования контролируются прокуратурой.

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